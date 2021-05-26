صور.. العنانى يلتقى الأمير سلطان بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لقاءاته الرسمية بلقاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى قمة "انعاش السياحة" التى أقيمت فى إطار انعقاد الاجتماع الـ 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومى 26 و 27 من مايو الجارى.

وهنأ الوزير، وفقا لبيان صحفى، صاحب السمو لتعيينه عضواً بمجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير وفقاً للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن جانبه، وجه صاحب السمو الملكى الشكر للدكتور خالد العنانى، معرباً عن تقديره لهذا القرار المصرى بتعيينه عضوا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور خالد العنانى عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه من وزراء السياحة العرب، حيث التقى بمعالى الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسى وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق، والسيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستوى السياحى والأثرى وتنشيط حركة السياحة.

وخلال لقائه بوزير السياحة السعودى، وجه الدكتور خالد العنانى الشكر لوزير السياحة السعودى على تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذى أُقيم فى أبريل الماضى، ومن جانبه، رحب وزير السياحة السعودى بالدكتور خالد العناني، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لإقامة برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور خالد العنانى بالمشروعات التنموية التى تشهدها المملكة العربية السعودية ولاسيما فى المجال السياحي، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، متطلعا لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربية ولاسيما مع الفتح التدريجى للسفر فى العديد من الدول العربية، ومشيرا إلى أن مصر ترحب بالسائحين العرب فى بلدهم الثانى مصر، لافتا على أن مصر تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات.

وخلال لقاء وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، تم الحديث عن مشاركة مصر فى معرض اكسبو دبى 2020 والذى من المقرر افتتاحه فى شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر.

وخلال اللقاء مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقى تم مناقشة آليات الاستفادة وتبادل خبرات الآثاريين والمرممين فى البلدين، بالإضافة إلى التعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار مع وزير السياحة والآثار الأردنى.