التعليم: السماح بدخول امتحان الثانوية بالكتاب الحكومى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى: أن الكتاب مسموح به سواء كان كتاب الوزارة الرسمى من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أى نوع ولن يتم السماح بدخول التابلت على شبكة الانترنت.

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