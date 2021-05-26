صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بمحور المنصورية

جدة - نرمين السيد - وحرص المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على الحديث مع عدد من المواطنين من المترددين على الممشى لبحث انطباعهم تجاه أعمال التطوير، وناشدهم بالحفاظ على ما تم الوصول إليه من نتائج.

وتفقد المحافظ سير العمل بأكشاك الأطعمة والمشروبات المقامة بالممشى ومدى التزام القائمين عليها بالأسعار المعلنة، والتأكد من عدم المغالاة فى أسعار الخدمات المقدمة، لتناسب مختلف فئات وشرائح المواطنين من المنطقة المحيطة والمناطق المجاورة، كما استمع لشكواهم ووجه بسرعة بحثها.

رافق المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة.