فيديو.. متحدث الدفاع الفرنسية: مصر قلب الاستقرار الإقليمى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه جرانجان، إن مصر فاعل محورى فهى دولة عربية وإفريقية، ومن دول حوض النيل وأيضا من دول البحر المتوسط، وقريبة من الخليج، لذا فهى دولة مفتاح، بكل ما تحمله من معانى فى استقرار المنطقة.





وفى حواره على فضائية إكسترا نيوز، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية: "مصر هى قلب الاستقرار الإقليمى وشاركت بفعالية فى التحالف الدولى ضد داعش"، مشيرا إلى أنه توجد إرادة قوية جدا من فرنسا بأن تكون بجانب مصر فى تحديث معداتها الدفاعية.

كما تحدث المسؤول الفرنسى عن صفقة مقاتلات الرافال الأخير بين مصر وفرنسا، قائلا: "عقد توريد 30 طائرة "رافال" إلى مصر سيدخل حيز التنفيذ هذا الصيف".

وأضاف: "حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول وفرقاطات فرنسية شاركت فى تدريبات بحرية مع مصر، كما نفذنا تدريبا جويا بمشاركة طائرات الرفال الفرنسية مع نظيرتها المصرية"، مشددا على أن التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر لها أهمية كبيرة لتقوية دفاعنا المشترك.

وأضاف، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن فرنسا تتباحث مع مصر دائما، وخاصة فى المواضيع الإقليمية والأولويات الاستراتيجية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومصر لها دور كبير فى هذا الصدد، فى ليبيا، وتكافحه فى شمال سيناء.

وأشار إلى مصر تعمل على إيجاد حل سياسى للوضع فى ليبيا وهذا أمر مهم لفرنسا والمجتمع الدولى.