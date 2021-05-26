بلينكن: نقلت للرئيس السيسى تقدير بايدن لجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أنه نقل رسالة الرئيس الأمريكى جو بايدن الخاصة بتقديره لجهود الوساطة المصرية الحاسمة لدعم وقف إطلاق النار فى غزة، كما أكد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه ناقش مع أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": شرفت اليوم باستقبال السيد أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.