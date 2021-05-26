الصحة: تزايد الإقبال على لقاح كورونا.. ووصول أول دفعة من المادة الخام للتصنيع

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، أن هناك إقبالا متزايدا من كل الفئات للحصول على لقاح كورونا، كما أن وزارة الصحة استقبلت طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح في المنزل.
وقال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج الحقيقة، المذاع على شاشة إكسترا نيوز، إن وزارة الصحة استقبلت أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالى مليونى جرعة من لقاح سينوفاك الصينى، وذلك ضمن الاتفاقية مع الجانب الصينى، لتصبح مصر أول دولة أفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحصول على لقاح كورونا هو طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة الحالية العالمية.
وذكر أن حالة انتشار الوباء في مصر مستقرة ومطمئنة، مؤكدا أن المواطن الآن يمكنه الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 15335، أو الدخول على موقع وزارة الصحة والتسجيل للحصول على اللقاح.
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