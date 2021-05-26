" التربية ولتعليم " : امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والإعادة ورقيا والتصحيح سيكون إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيعقد امتحان الثانوية العامة النهائى إلكترونياً بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، ويعقد ورقياً فقط فى حالة طلاب المنازل أو فى حالات الإعادة، ولكن فى كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيعقد امتحان الثانوية العامة النهائي في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وبالتالي لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، فقط عليك التأكد من حصولك على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص بك. وتابعت وزارة التربية والتعليم: سيتم إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع ولن يتم السماح بدخول التابلت على شبكة الانترنت. وأشارت الوزارة إلى أن جميع طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي، تستطيع اختيار اللغة المفضلة لديك في امتحان الجيولوجيا وبالتالي سيتم ارسال امتحان الجيولوجيا إليك باللغة التي تفضلها.

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