/632649/رسميا-الأهلي-يستعيد-رباعي-الفريق-الغائب-أمام-نهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب الفريق شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك احتياطات طبية خلال مشاركته.

وواصل أبو عبلة خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: " اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات، بناء على الفحوصات الطبية التي أجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكوع واصبج جاهز للمباريات على رأسها السوبر الإفريقي".

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وشدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة المقبلة رأي فني بحت لأنه جاهز من الناحية الطبية بشكل رسمي وتام.

وكشف أبو عبلة أن كريم نيدفيد انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز الفني، مشددا أن الحديث عن إصابة أيمن أشرف لاعب الفريق بخشونة في الركبة أمر عار تماما من الصحة.

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وقال أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي: " هناك إجراء متبعا في بعض الأوقات مع أيمن أشرف ما بين المباريات، حيث يتم عمل تدريبات استشفائية للاعب للتخلص من الإجهاد، ولكن ما أود التأكيد عليه أن أيمن لا يعاني من الإصابة بخشونة في الركبة وفقا لما يتردد من فترة لأخرى".

وأكد أبو عبلة أن أيمن أشرف تعرض لكدمة في مباراة صن داونز الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وأن اللاعب تعافى وشارك اليوم في المران.

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واختتم رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أيمن جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع الفريق في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني، الأمر نفسه للدولي التونسي على معلول.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.