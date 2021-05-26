/632650/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الإسماعيلي-تفاصيل

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في إطار مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر والمقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء الغد على ملعب ستاد السويس الجديد.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل.

بينما جاءت قائمة الإسماعيلي بتواجد مروان الصحرواي مدافع الفريق ، فيما غاب اللاعب حسين السيد عن صفوف الفريق الأصفر لمواجهة الفارس الأبيض.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.