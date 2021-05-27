بركلات الترجيح.. فياريال بطلا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد للمرة الأولى (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخه توج فريق فياريال الإسباني، بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11-10، في المباراة الماراثونية، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "إنيرجا" في مدينة جدانسك البولندية في نهائي المسابقة للموسم الحالي 2020-2021.

ولجأ الفريقان إلى تسديد 22 ركلة جزاء إلى أن أهدر الإسباني ديفيد دي خيا الركلة الأخيرة لليونايتد.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. وبتلك النتيجة ضمن فريق فياريال المشاركة الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها نهائي الدوري الأوروبي للأشواط الإضافية منذ نسخة موسم 2013-2014، حين فاز إشبيلية بقيادة أوناي إيمري على بنفيكا بركلات الترجيح.