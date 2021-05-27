للمرة الأولى في تاريخه توج فريق فياريال الإسباني، بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11-10، في المباراة الماراثونية، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "إنيرجا" في مدينة جدانسك البولندية في نهائي المسابقة للموسم الحالي 2020-2021.
ولجأ الفريقان إلى تسديد 22 ركلة جزاء إلى أن أهدر الإسباني ديفيد دي خيا الركلة الأخيرة لليونايتد.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. وبتلك النتيجة ضمن فريق فياريال المشاركة الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها نهائي الدوري الأوروبي للأشواط الإضافية منذ نسخة موسم 2013-2014، حين فاز إشبيلية بقيادة أوناي إيمري على بنفيكا بركلات الترجيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بركلات الترجيح.. فياريال بطلا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد للمرة الأولى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.