/632651/إبراهيم-المصري-مصر-تدير-ملف-سد-النهضة-كما-ينبغي-بقيادة-الرئيس-السيسي

قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تدير ملف سد النهضة كما ينبغي، ويظهر ذلك في خطاب الرئيس السيسي، والارتياحية الكبيرة في الخطاب، مؤكدا أن مصر دعمت موقفها الدولي، وأصبحت كل الخيارات متاحة الآن.

المصرى: الجميع أصبح يعلم حقوق مصر

وأضاف المصري، خلال لقاءه ببرنامج تحت الشمس، المذاع على قناة الشمس، أن الجميع أصبح يعلم حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والشعب الإثيوبي نفسه يعلم ذلك، مشددا أن ملف سد النهضة في آمان تحت قيادة الرئيس السيسي، ولن يضيع حق مصر فيها أبدا، في الظل القيادة الحكيمة لهذا الملف.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مصر محور اهتمام العالم

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر دائما محور اهتمام العالم، ومستهدفة عبر التاريخ، موضحا أن مصر أصبحت في مصاف الدول الكبرى.

وأوضح أن الرئيس السيسي وضع في أولوياته الملف الأمني والاقتصادي ونجح في تطويرهما بشكل كبير، ويظهر ذلك في أداء الدولة خارجيا، مشددا أن القضاء على الجماعات الإرهابية العديدة في نصر يعد إعجاز، وذلك من خلال السيطرة الأمنية المحكمة.

ولفت إلى أن وعي الشعب ووضع ثقته في القيادة السياسية، وتحمله لأعباء شديدة، نجح بالمرور بمصر إلى نجاحات عديدة، من بناء البنية التحتية والمشروعات القومية، موجها التحية إلى الشعب المصري على تحمله الظروف الاقتصادية، ولأفراد الشرطة والقوات المسلحة لتحملهم للظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت التنمية في كافة الملفات، حتى الأداء البرلماني تغير الآن، مضيفا أن الجميع يعمل وهو محب لعمله، من المستشفيات والهيئات الاقتصادية، والخدمية، والمرور، وحقوق الإنسان، حيث أصبحت هناك مادة يتم تدريسها في كل الشرطة عن حقوق الإنسان.

وشدد أن جميع المواطنين لديهم كل الثقة في قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة على مستوى العالم شهدت كم الشائعات التي شهدتها مصر، إلا أن المواطنين أصبح لديهم وعي كبير بفضل الأداء الناجح للحكومة.

وتابع: "ملق البيروقراطية هو ما أنظر إليه، خاصة في التعامل مع المستثمرين، فهناك دول تعمل على تسهيل كافة الأمور أملم المستثمرين في كافة الجوانب، وفي مصر هناك أدوار كبيرة يجب تنفيذها من جانب كافة الجهات ومنها مجلس النواب، مطالبا الجميع بتسهيل وتذليل كافة الصعاب أمام المستثمرين".