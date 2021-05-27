/632652/في-مباراة-درامية-فياريال-يتوج-ببطولة-الدوري-الأوروبي-للمرة-الأولى-في-تاريخه

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد أن تأهل اليونايتد للنهائي بعد إقصاء عقبة روما الإيطالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 8-5 في مجموع المباراتين، بينما تأهل الفريق الإسباني بهزيمة فريق آرسنال 2-1 بمجموع المباراتين.

وسجل مورينو هدف فياريال الأول بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة لفياريال في وسط ملعب مانشستر يونايتد من جهة اليمين، من جانب داني باريخو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن مهاجم فياريال من الوصول لها بتحرك مميز للغاية خلف المدافعين وسدد كرة في شباك ديفيد دي خيا.

أهداف مباراة مانشيستر يونايتد وفياريال

وتعادل لصفوف مانشيستر يونايتد التعادل إيديسون كافاني بعد تنفيذ ناجح لركلة ركنية لمانشستر يونايتد على يمين مرمى نفذها لوك شاو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلى حدود منطقة الجزاء حيث وجدت متابعة بتسديدة مباشرة إصطدمت بين أقدام لاعبي الفريقين أمام المرمى وحولها كفاني في شباك فياريال، قبل أن يحتكم لركلات الجزاء الترجيحية.

تشكيل فياريال لمواجهة مانشيستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: بيدرازا - راؤول ألبيول - باو توريس - خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو - تيرجيروس - كابوي

خط الهجوم: ييرمي - كارلوس باكا - جيرارد مورينو

تشكيل مانشيستر يونايتد لمواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان- بيساكا - لينديلوف - بايلي - لوك شو.

خط الوسط: بوجبا - ماكتومناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود - راشفورد – كافاني.

قائمة مانشيستر يوناتيد لمواجهة فياريال بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، دين هندرسون، لي جرانت، وناثان بيشوب.

المدافعون: إيريك بايلي، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، أليكس تيليس، أكسيل توانزيبي، آرون وان-بيساكا، وبراندون ويليامز.

لاعبو الوسط: أماد، برونو فيرنانديز، فريد، دانييل جيمس، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا، ودوني فان دي بيك.

المهاجمون: إدينسون كافاني، ماركوس راشفورد، ماسون جرينوود، أنتوني إيلانجا، وشولا شورتاير.