ظهور أول حالة مصابة بالفطر الأسود.. ظهر علي والدتي بعد الشفاء من كورونا «فيديو»

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تحدثت السيدة أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصرعن تفاصيل إصابة والدتها بمرض الفطر الأسود، والاعراض التي ظهرت عليها، وحالتها بعد إجراء عملية إزالة الفطر.

اميرة منير تروي الاعراض التي ظهرت على والدتها

قالت أميرة خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد اليوم الأربعاء، إنه أبرز الأعراض التي ظهرت على والدتها في بداية المرض هي ألم بالأسنان ثم تنميل في الجسم .

وتابعت أبنة اول مصابة بالفطر الاسود أن والدتها عانت من تنميل في النصف الشمال في الجسم، وتم إعطائها مسكن وتم الذهاب للطبيب وقال إن حالتها جيدة وتعاني من حالة نفسية سيئة، ثم ذهبنا بها لدكتور أسنان وقال ان ليس بها أي شيء وتم الذهاب لدكتور المخ والأعصاب وأخبرنا أن هذا المرض هو الفطر الأسود.

إجراء العملية لإزالة الفطر الأسود

وأشارت ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، أن قبل معرفة هذا الأمر الأطباء أكدوا أنها تعاني من مشكلة في العصب السادس والخامس والسابع، وفي الآخر عرفنا أنها مصابة بالفطر الأسود، وتم إجراء العملية لإزالة الفطر، ونتج عنها حساسية شديدة جدا، ولكن تم متابعتها بالعلاج، واستقرت الحالة .

واشارت إلى ان والدتها فقدت احساس الشم، فضلا عن وجود مشكله في الحلق والمضغ، مما سبب لها أزمة في البلع، وجاء ذلك نتيجة ما اجراه الطبيب من تنضيف، لافتة إلى انها فقدت الرؤية في عينها الشمال، وتم التواصل مع طبيب خارج مصر، وأفاد بانه يستطيع أن يجري عملية لها، ولكن لا نعرف عنه شيء حتى الأن .

اميرة تطالب بعلاج والدتها على نفقة الدولة

وناشدت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، الدولة مطالبة من وزيرة الصحة استكمال علاج والدتها على نفقة الدولة.