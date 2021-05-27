المستشفيات الخاصة تحت مجهر "الصحة" لمواجهة كوارث علاج مصابى كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تستهدف الحفاظ علي حياة المرضى والمواطنين سواء في مستشفيات القطاع الحكومى والخاص من خلال ضمان تقديم خدمة صحية بجودة تتميز بالمأمونية، موضحة أن القرارات التى تصدر عن الوزارة هدفها تأمين المواطن والحفاظ علي صحته وعدم خضوعه لأى ممارسات قد تتسبب في تعريض حياته للخطر خاصة في ظل جائحة كورونا.

وتزامن مع تطبيق قرارات وزارة الصحة والسكان والتى تضمنت حزمة إجراءات تنفيذية تستهدف حماية المريض من التطبيق الخاطئ للبرتوكولات العلاجية في القطاع الخاص مقاومته للتنفيذ كنوع من المراوغة والافلات من العقاب خاصة مع الابلاغ عن حالات مرضية لمصابي كورونا محولة من مستشفيات خاصة حالتها متدهورة وتتوفى خلال 24 من وصولها .

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ابلغت مديريات الشؤن الصحية والمستشفيات المختلفة بالمحافظات، بسلسلة من التعليمات تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال أى تقصير فى إجراءات العلاج للمرضى، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمى الخدمات الطبية بالقطاع الخاص وخاصة حالات كورونا، وذلك حرصا علي المريض وحياته.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت رصد بعض الحالات المحولة من مستشفيات خاصة وحالتها متدهورة نتيجة عدم تطبيق البرتوكولات العلاجية السليمة للمريض، متابعًا: وجهنا بالالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفيات، والمقرر لها الدخول المباشر لأقسام الرعاية، والحالات التى تتوفى خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها المستشفى.

وأوضح "مجاهد" أنه بحسب تعليمات وزارة الصحة والسكان تشمل هذه الإجراءات إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ، يدوّن بها الجهة القادم منها المريض والمسؤول عن الإجراءات التى تمت له وتسببت فى تأخير دخوله للمستشفى، سواءً (منزل، عيادة خاصة، مستشفى خاص، مركز طبي، صيدلية)، وتدوين اسم المتسبب فى ذلك ثلاثي، على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب والمنشأة التى يعمل بها.

وأشار إلى أن التعليمات تتضمن التشديد علي ضرورة عمل تقرير يومى من جميع الجهات التابعة للوزارة، ومديريات الشئون الصحية، ببيان بجميع الحالات والإجراءات التى تم اتخاذها حيال الجهات المتسببة فى هذا التقصير، على أن يعرض التقرير لاحقا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مديريات الشؤن الصحية بدأت فى التنفيذ لكافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم إصدار أوامر إدارية بالمستشفيات للأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال حالات كورونا، بالالتزام بنموذج تحديد الجهة المحول منها المريض فى حالة خطيرة لدخوله العناية المركزة بالمستشفى، سواءً من عزل منزلى أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة.

ولفت إلى أن الأمر الإداري شدد على أن يتم عمل محضر فى نقطة شرطة المستشفى فى أهل المريض، فى حالة العزل المنزلى إن كانت الحالة "شديدة الخطورة" وفى حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر فى المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.