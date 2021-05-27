فيديو .. الصحة العالمية : لم نرصد أى إصابة بـ سلالة كورونا الهندية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، ضرورة الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة فى الوقت نفسه على أن الخوف الشديد قد يؤثر سلبيًا فى مواجهة فيروس كورونا، لأنه يضر بـ جهاز المناعة.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامى شريف عامر، إن الموجة الثالثة لـ كورونا فى مصر لا تزال مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط. وشددت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر على أنه حتى الآن، لم يتم رصد السلالة الهندية فى مصر، ولم يتم تسجيل حالة إصابة بها، مشيرة إلى أن السلالة الهندية متواجدة فى "إيران والمغرب والبحرين".

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