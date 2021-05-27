الرئاسة : السيسى يزور جيبوتى اليوم ويعقد جلسة مباحثات مع عمر جيلة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة التاريخية لـ الرئيس السيسى إلى جيبوتى، والتى تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك.

وأضاف: "تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصا على الصعيد الأمنى والعسكرى والاقتصادى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.