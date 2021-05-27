3 تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بـ كوبرى تقاطع ترسا مع شارع المريوطية

الأمر الذى يستلزم غلق محور المريوطية بالطريق الدائرى فى الإتجاهين لمدة 3 أيام تتمثل فى يوم الجمعة المقبل 28 مايو، ويوم الجمعة الذى يليه 4 يونيو، والجمعة الذى يليه 11 يونيو، على أن تكون الأعمال من الساعة 12.5 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً
ولفتت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنه يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:
الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى المنيب ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات يستخدم مسطح محور المريوطية اتجاه شارع ترعة المنصورية ومنها إلى ميدان الرماية اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى أو استخدام مطالع الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى أو إتجاه طريق الواحات.
الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه مناطق أعلى المنيب يتم إستكمال السير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" اتجاه طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى ومن يرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان.
الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى ويرغب فى إستخدام محور المريوطية إتجاه مناطق أعلى المنيب يتم استكمال السير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" اتجاه أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى يساراً إلى ميدان الرماية اتجاه مناطق الجيزة.
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