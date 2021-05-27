انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. تفاصيل أول حالة مصابة بالفطر الأسود في مصر والتنميل وضعف الرؤيا من أعراضه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت إبنة أول مصابة بمرض الفطر الأسود في مصر عن تفاصيل حالتها الصحية، وأشارت منيرة منير إلى أن والدتها كانت مصابة بفيروس كورونا من شهر ونصف، ولكنها بعد تعافيها كانت تشتكي من تنميل في النصف الأيسر بالإضافة إلى ألم في هذا الجزء وألم في العين وعدم وضوح الرؤيا.

أول حالة مصابة بالفطر الأسود في مصر

ونصحهم بعض الأطباء بالذهاب إلى طبيب أسنان وطبيب عيون لكنهم لم يعرفوا حالتها، وبعد ذهابهم إلى طبيب مخ وأعصاب أكد لهم أنها مصابة بالفطر الاسود، ووجههم إلى طبيب أنف وأذن وأعطاها علاج، وقام بانتزاع الفطر من التجويف الأنفي وسقف الفم.

وأضافت ابنة أول مصابة بمرض الفطر الأسود أن حالة والدتها الآن مستقرة وعادوا إلى منزلهم، بعد وفاة والدهم الذي توفي بكورونا، وأشارت إلى أنهم لم يكتشفوا هذا الفطر إلا بعد التعافي من كورونا، وأشارت إلى أنها فقدت الإحاس تماماً بالجزء الأيسر من جسدها ولا تستطيع المضغ والبلع، وأشارت إلى أن رؤيتها بالعين المصابة بالفطر توقفت تماماً.

اقرأ أيضاً:

وأشارت أميرة إلى عدم قدرة والتها على الكلام نتيجة العملية التي أجرتها وانتزاع الفطر الأسود وتنظيفه، وناشدت وزارة الصحة بعلاج والتها نظراً لمصاريف العلاج الباهظة، وشاهد الفيديو وتصريحات إبنة أول ضحية بهذا المرض.