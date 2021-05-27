صحف القاهرة تبرز استقبال السيسى لبلينكن والقمة «المصرية - الألمانية»

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "قمة مصرية ألمانية حول التطورات الفلسطينية والوضع فى ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى تلقى اتصالا أمس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر تقنية الفيديو كونفرانس شهد التباحث حول قضايا إقليمية خاصة التطورات الفلسطينية فى أعقاب الأحداث الأخيرة.

وأوضحت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، خلال الاتصال، حرص مصر على تدعيم الشراكة القائمة مع ألمانيا والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور الثنائى بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى مجالات الطاقة والنقل أخذا فى الاعتبار أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، معربا فى هذا الإطار عن التقدير للإسهام الكبير الذى قامت به المستشارة ميركل منذ توليها مقاليد الحكم فى ألمانيا فى تطوير العالقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بقوله إن المستشارة ميركل أكدت اعتزاز ألمانيا بروابط الصداقة التى تجمعها مع مصر، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوســط، والحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس فيما يخص مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، مشيدة فى هذا الصدد بجهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية فى المنطقة بأسرها ومؤكدة فى هذا السياق التزام بلادها بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات ودعم جهود مصر التنموية مــن خــلال خــبــرات الـشـركـات الألـمـانـيـة وزيـــادة الاستثمارات.

وعبرت المستشارة الألمانية عن خالص تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس والتى أفضت إلى وقف إطلاق النار بنى الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتهدئة الأوضاع فى قطاع غـزة مثمنة فى هـذا الإطــار الاتـصـالات المصرية الفعالة مع كافة الأطراف المعنية والتى ساهمت فى إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية، مؤكدة حرصها على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس فى هذا الخصوص.

وقــد أكــد الرئيس فـى هــذا السياق رؤيـــة مصر بضرورة العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بنى الفلسطينى والإسرائيلى مشددا على استمرار الجهود المصرية فى تثبيت وقف إطلاق النار بنى الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وذلـك بالتوازى مع التنسيق مع المجتمع الدولى لإطلاق عملية إعـــادة إعمار غــزة تأسيسا على المبادرة المصرية فى هذا الإطار.

وفى تناولها لنشاط الرئيس السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى شدد على أن تطورات الأحـــداث الأخـيـرة بالمنطقة تؤكد أهمية العمل بشكل فـورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكى فاعل لعودة الطرفين مجدداً إلى طاولة الحوار.

وأكد الرئيس حرص مصر على الـتـعـاون الوثيق مع الـولايـات المتحدة فى هـذا الإطـار، وموقف مصر الثابت بالتوصل إلـى حـل عــادل وشـامـل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين فيما يخص تثبيت وقــف إطــلاق الـنـار وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية فى هذا الإطار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك ٍكل من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومى الأمريكى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسى أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس "جوبايدن"، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الـشـرق الأوسـط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

وبدوره أشاد وزير الخارجية الأمريكى من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة فى هذا الإطار خلال الفترة الماضية وما تتحمله من أعباء فى مكافحة الإرهــاب، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً فى التصدى لتحدى الإرهاب العابر للحدود.

وفى تناولها أيضا للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى: تضافر الجهود لتنفيذ حياة كريمة"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام الرئاسة بمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأضاف أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروجه بالصورة التى نأملها جميعا لتوفير "حياة كريمة" بالفعل لأهالى القرى المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس .. مشيرة إلى أن مدبولى أشد بالجهود الواسعة التى قامت بها الدولة المصرية فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية – الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يؤكد دور مصر الحيوى والفعال، وقوة تأثيرها إقليميا وعالميا.

وأشارت إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط عرض، خلال الاجتماع، نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى البيان الصادر عن الصندوق أول أمس.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "النقد الدولي: أداء قوى للاقتصاد المصرى برغم الجائحة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار والذى استمر لمدة عام، مع التوضيح أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، وبمجرد الموافقة ستحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة نحو 1.6 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولى، فى تقرير فى ختام إجراءات المراجعة الثانية والأخيرة، والتى تمت افتراضيا برئاسة سالين آلار فى الفترة من 4 إلى 24 مايو الحالى إنه على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية كانت لقوة أداء الاقتصاد المصرى والالتزام بالمسار المتفق عليه أكبر الأثر فى تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، خلال جائحة كورونا مع الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، خلال جائحة "كورونا" مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وتحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى .. مساعدات طبية وغذائية إلى جيبوتي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن طائرتى نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة مـن جمهورية مصر العربية إلـى دولـة جيبوتى الشقيقة، وذلك استمرارا للدور المصرى الرائد عربيا وأفريقيا ودوليا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتي، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتى فى مواجهة التحديات التى يواجهها.

وتحت عنوان "مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الـ 11"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن السلطات المصرية واصلت أمس افتتاح معبر رفح البرى استثنائيًا لليوم الـحـادى عشر على التوالي، وذلك لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، علاوة على استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم افتتاح المعبر من الجانبن لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلـــى جــانــب اسـتـكـمـال اسـتـقـبـال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غــزة، و إدخـــال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلـك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر لسرعة تسيير قوافل الإغاثة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أعرب عن شكره لمصر التى سارعت لتسيير قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غـزة وتقديم التسهيلات لتسريع وصول القوافل المقدمة من الأشقاء والأصدقاء إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلى.

كما أعرب أشتية عن شكره للأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب لما قدمه من مساعدات إغاثية ودعم معنوي، مرحبًا بـتـوالـى وصـــول المـسـاعـدات الطبية والإغاثية العاجلة من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومن المؤسسات المجتمعية والإنسانية من خلال معبرى (رفح ــ الكرامة).