مصر فى الأمم المتحدة: يجب توفير الحماية للعاملين فى المجال الطبى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2.286، ومواصلة جهود توفير الحماية لأفراد ومؤسسات الرعاية الصحية خاصة خلال النزاعات المسلحة، فى الوقت الذى تتنامى فيه النزاعات حول العالم والاعتداءات على مقدمى الرعاية الصحية والطبية، بالمخالفة للقانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى.





جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتماد مجلس الأمن بالإجماع فى 2016 القرار رقم 2.286 الذى يطالب بتوفير الحماية للعاملين فى المجال الطبى والصحى لاسيما خلال النزاعات المسلحة. وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن مصر وإسبانيا ونيوزلندا واليابان وأوروجواى قد قادوا مبادرة - خلال عضويتهم فى مجلس الأمن عام 2016 - لصياغة وتقديم قرار مجلس الأمن المذكور، حيث تم اعتماده بالإجماع مع دعم واسع من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وذلك إبان رئاسة مصر لمجلس الأمن فى مايو 2016، وفى إطار الدور الذى تضطلع به مصر فى دعم العمل الإنسانى على مستوى العالم، ودفع الجهود الدولية لتأمين العاملين فى المجال الطبى والإنسانى ومنع الاعتداءات ضدهم. وعرض السفير محمد إدريس - فى الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن الدول الخمس التى قادت مبادرة قرار مجلس الأمن 2.286، خلال الحدث رفيع المستوى الذى عقد لإحياء الذكرى الخامسة لاعتماد القرار - جهود هذه الدول على المستويات الوطنية والدولية لتنفيذ القرار 2.286، موضحاً جهود مصر فى تعزيز أجندة حماية المدنيين فى الأمم المتحدة، خاصة من خلال مشاركة مصر فى قوات حفظ السلام الأممية، حيث تعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات على مستوى العالم، وتحرص على تعزيز هذه المشاركة وتطويرها على نحو مستمر، إيماناً بدورها واضطلاعاً بمسئولياتها على المستوى الدولى فى تعزيز السلم والأمن.

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