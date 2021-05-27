وزيرا التعليم العالى والبيئة يناقشان مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ

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أكد الوزير خلال الاجتماع على التكليف الرئاسى بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر من أجل وضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يسهم إيجابيًا فى الترويج السياحى لها.
وأشار خالد عبدالغفار إلى الهوية البصرية للمدن والمحافظات، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظات والمدن المصرية من خلال هوية بصرية يعرفها العالم.
ومن جانبها، أكدت ياسمين فؤاد على أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصية رئيس مجلس الوزراء للتشاور وتحقيق مزيد من المصالح لجميع الأطراف و تحقيق أقصى فائدة من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أننا فى مرحلة مهمة من التنمية التى تشهدها مصر تحرص فيها القيادة السياسية على أن تكون كافة مشروعاتها لها مزايا على كافة المستويات وتعطى قيمة مضافة.
وأشادت وزيرة البيئة بمشروع الهوية البصرية لشرم الشيخ المقدم من الجامعة الألمانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية، كما دعت إلى تكراره فى باقى المحافظات بالتعاون مع مزيد من الجامعات لتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة وأطفاء لمسة حضارية على جميع المحافظات المصرية، كما تعمل حاليا وزارة البيئة على وضع الهوية البصرية لمحمياتها من خلال حملة ايكو ايجيبت.
وأوضح خالد فؤاد، أن محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا بروتوكول تعاون ثنائى مشتركًا، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جماليًا وتخطيطيًا.
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