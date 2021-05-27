قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 71 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.





وذلك بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19 نوفمبر 2020 و16 ديسمبر 2020. نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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