فيديو .. نبيل فهمى عن أزمة سد النهضة : أمريكا لن تنحاز لطرف دون الآخر

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الولايات المتحدة لن تنحاز لطرف دون الآخر نتيجة حسابات خاصة بها، موضحًا أنه من السابق لأوانه، التفكير فى وقوف أمريكا مع مصر ضد إثيوبيا.

وأكد نبيل فهمى، أن الولايات المتحدة تتحرك توافقًا مع الجانب المصرى ولكن حين تبادر مصر بالتحرك، مثلما حدث فى الأيام الأخيرة فى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، مشددا على ضرورة أن توظف مصر ثقلها الإقليمى وعلاقاتها الدولية لمصالحها دون افتراض مواقف مسبقة.