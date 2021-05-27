السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق تدريس اللغة الفرنسية في المدارس...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
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