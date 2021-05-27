أبرزها حافز مادى للأطباء لا يقل عن 1000 جنيه.. جهود صحة البرلمان فى أسبوع

وأضافت سارة النحاس أنه من أهم ما توصلت اليه اللجنة إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات "الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والاوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام" ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.
وأكملت عضو مجلس النواب أيضا تم التوصل الى أن تكون عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافى.
وأنهت النحاس تصريحها على أنه كان من المهم التوصل إلى إضافة حافز مادى لا يقل عن 1000 جنيه - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
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