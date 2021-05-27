بعد زيارة الرئيس التاريخية.. مصر وجيبوتى علاقات ممتدة على كل الأصعدة

جدة - نرمين السيد - والعلاقات بين مصر وجيبوتى تاريخية وممتدة، حيث تحرص القاهرة على تدعيم علاقاتها بدولة تمثل أهمية خاصة فى السياسة المصرية تاريخيًا واستراتيجيًا، حيث تعد جيبوتى بمثابة البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، ومصر البوابة الشمالية.

علاقات دبلوماسية وسياسية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ استقلال جيبوتى عام 1977 ، حيث كانت مصر فى طليعة الدول التى افتتحت سفارة لها فى جيبوتى، بالإضافة إلى أنها كانت من أوائل الدول التى رحبت بالاتفاق الإطارى للحوار السياسى الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة، الذى مهد لإنهاء الخلاف السياسى القائم.

العلاقات بين مصر وجيبوتى علاقات متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى، وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتى تطورًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019.

ففى 15 مايو الجارى، شارك السفير المصرى لدى جيبوتى محمد مصطفى عرفى فى مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتى "إسماعيل عمر جيله" بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، وفى أبريل 2021 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتى، أكد السيسى خلاله موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، كما تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

كما تناول الاتصال التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك فى ظل التعاون الثنائى والإقليمى الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصةً فى منطقتى القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

وفى نهاية عام 2019، شارك الرئيس السيسى فى قمة ثلاثية مع كل من إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتى، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك تلبيةً لطلب جيبوتى وكينيا، انطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وكذا العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بكلٍ من الدولتين.

ولم تقتصر الزيارات واللقاءات على مستوى الرؤساء، بل شملت وزراء الخارجية والمسؤولين فى كل البلدين، ففى شهر يونيو من العام 2019، زار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى، جيبوتى واستقبله محمد على حمد رئيس مجلس النواب وبحث الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وفى نهاية عام 2017، قام محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتى بزيارة لمصر استقبله خلالها سامح شكري وزير الخارجية، بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وقضايا منطقة القرن الإفريقى، وإطلاق آلية للمشاورات السياسية الدورية بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية.

العلاقات الاقتصادية

ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وجيبوتى ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتى ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتى لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017.

وفى عام 2016، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الجيبوتى عمر إسماعيل جيلة التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من المجالات والقطاعات، تضمنت: "مذكرة تفاهم بين البلدين لتصدير واستيراد وعبور المواشى واللحوم، مذكرة فى مجال التعليم الفنى، اتفاق تعاون اقتصادى وفنى بين البلدين".

العلاقات الثقافية

استقبلت مصر بعثات دراسية جيبوتية، ووفرت العديد من فرص التدريب للكفاءات الجيبوتية من مختلف المجالات، ضمن البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يبلغ عدد مبعوثى الأزهر الشريف فى جيبوتى حاليًا اثنا عشر مبعوثًا، بالإضافة إلى المنح الدراسية التى يقدمها الأزهر الشريف لطلاب جيبوتى.



واستجابت وزارة التعليم العالى لطلب وزير الخارجية الجيبوتى بزيادة المنح الجامعية والدراسات العليا المخصصة إلى جيبوتى لتصل إلى 15 منحة، بالإضافة إلى 10 منح فى الدراسات العليا للاستفادة منها العام الدراسى 2016/2017.

زيارة تاريخية

وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جيبوتى، اليوم، زيارة تاريخية، حيث أنها الأولى من نوعها.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك.