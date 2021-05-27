وفاة المؤرخ الكنسى أمير نصر

جدة - نرمين السيد - شارك أمير نصر لأكثر من 30 عاما بكورس الحياة الكنسية بأسقفية الشباب، وفى الكلية الإكليريكية ثم فى مركز معلم الأجيال، وكذلك بمركز البابا ديوسقورس للدراسات اللاهوتية، وقدم العديد من الكتب والدراسات التاريخية المتميزة.

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