نشرة «لسه الصبح» المرورية.. كثافات أعلى الدائرى وكوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لسه الصبح" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى فادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والمرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام الأقل من المعتادة عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، كما ظهرت بعض الكثافات عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، قال صابر، إنه ظهرت بعض الكثافات المرورية عند منطقة المظلات المتجهة لمعهد ناصر، كذلك الأمر عند كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من الجيزة والمتجه لمنزل الزمالك.

وعن الملصق الإلكترونى، أشار صابر إلى قرار وزارة الداخلية بإعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكل أنواعها.