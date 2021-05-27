لدعم الرئيس السيسى.. «المصريين الأحرار» بالخليج يطلق هاشتاج «مصر كلها معاك»

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار الدعم الحزبى والمجتمعى توجهات القيادة السياسية وخطواتها الرامية للاستقرار وتحقيق مصالح الوطن.
كما سبق وأطلق الحزب عدة فاعليات بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لخدمة أبناء الجاليات المصرية بالخليج العربى وباشر تنفيذها أحمد على حسن، مسؤول قطاع الخليج بحزب المصريين الأحرار.
ويولى الحزب اهتماما بالغا، للتواصل مع أبناء الجالية المصرية فى كل البلدان، لخدمة المغتربين وتعزيز التواصل الدائم مع الوطن الأم.
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