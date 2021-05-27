صحة النواب تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات التابعة للوزارة.. اليوم

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تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب.

كما تعقد لجنة الصحة اجتماعها برئاسة النائب الدكتور اشرف حاتم ، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022،فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. الهيئة العامة للتأمين الصحي. لجنة النقل كما تعقد لجنة النقل والمواصلات، اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. اقرا ايضا :الإعفاء من رسوم التقدم للإمتحانات.. صحة النواب تصدر توصيات لحل ازمة تكليف الصيادلة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. ديوان عام وزارة النقل. مديريات الطرق بالمحافظات. الاداراة المحلية وتعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، استمرارا لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية،وفقا للقانون واللا ئحة، ًوالتعامل مع طلبات التصالح.

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