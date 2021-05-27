/632656/مباريات-اليوم-صراع-الزمالك-والإسماعيلي-في-بطولة-كأس-مصر

يشهد، اليوم، الخميس، العديد من المباريات، في البطولات المصريه والعربيه، يستقبل استاد السويس الجديد، اليوم، الخميس، لقاء الزمالك والدراويش، في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، وتمتلك قناة تايم اسبورتس حقوق بث المباراة، وستذاع على شاشاته.

قائمة الاسماعيلي لمباراة الزمالك في كأس مصر

في حراسة المرمى: محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

في خط الدفاع: رضوان شريفى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

في خط الوسط: محمد عادل ، عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد صادق .

في خط الهجوم: شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو، احمد مصطفى، اري بابل، محمد الشامي، احمد مدبولي.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح

في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل

البطولات السعودية

كما يلتقي فريق التعاون وفريق الفيصلي، في لقاء نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، على استاد الملك عبدالله، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة على قنوات، . AD SPORTS 1 HD. KSA Sports 1 HD