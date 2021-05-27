صور.. مفتى الجمهورية: المنهج الوسطى أكبر ضمانة لنشر القيم الروحية الإحسانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مفتى الجمهورية عبر تطبيق "زووم" فى المؤتمر العلمى التطبيقى الدولى للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك الذى عقد اليوم فى مدينة ألماتى بكازاخستان، احتفالًا بالذكرى العشرين لتأسيس الجامعة.



وأوضح المفتى فى كلمته أن أول هذه التيارات هو التيار المادى الذى ينظر إلى الإنسان بوصفه عنصرًا ماديًّا من عناصر الكون، لا روح فيه ولا رسالة له ولا غاية من وراء وجوده، بخلاف النشاط الحسى المادى الذى يتشارك فيه مع سائر الحيوانات.

وأما التيار الآخر، فأشار فضيلته إلى أنه التيار المتطرف الذى نشر كثيرًا من المفاهيم المغلوطة المدمرة، وشوه كثيرًا من المفاهيم والقيم الصحيحة المستقرة فى حياة الناس، تلك المفاهيم الراقية التى تسهم فى نشر مبادئ التعايش السلمى بين جميع الناس على اختلاف أديانهم وألسنتهم.

وأضاف المفتى أن من أهم المفاهيم التى عمد هؤلاء المتشددون إلى تشويهها مفهوم الوطن والوطنية، حيث زعمت تلك التيارات الإرهابية المتشددة أن التمسك بفكرة الولاء للوطن يتعارض تمامًا مع فكرة الانتماء والولاء للإسلام، فأخرجوا بنشر تلك المفاهيم المغلوطة فى العديد من الدول أفرادًا كانوا معول هدم لأوطانهم، عوضًا عن أن يكونوا عوامل بناء وتشييد وحضارة وتنمية وعمران.



وتابع فضيلته: "هكذا نرى أننا بحاجة ماسة للحفاظ على الوحدة الروحية الوطنية بمواجهة هذا العدد الهائل من تيارات الفكر المادى والفكر الإرهابى المتشدد اللذين يعملان معًا على تقويض دعائم الحياة الروحية والوطنية فى العالم أجمع".

وأكد المفتى أن التعليم الدينى الصحيح المشيد على أسس راسخة من دعائم المنهج الوسطي، هو أكبر ضمانة لنشر القيم الروحية الإحسانية التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث المتفق عليه : "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك".

وأشار إلى أن علماء المسلمين عبر القرون قد اعتنوا بإحياء الجانب الروحى فى الإنسان، ورسموا له معالم السير إلى الله تعالى، على أسس من الأخلاق الراقية التى تهتدى إليها القلوب الضارعة المتعلقة بالله تعالى فى كل لمحة ونفس. وقد انعكست معالم هذا المنهج الروحى القويم على كل أنشطة المسلمين عبر القرون، فأنتجت جمالًا وفنونًا وحضارة انتشلت حضارات العالم السالفة وشعوبها من تيه الصراعات المادية وسعت به سعيًا حثيثًا نحو الحياة الروحية الكريمة.



وأضاف أن التعليم الدينى الصحيح قد عزز أيضًا من قيم الوطنية، وغرس فى نفوس الناس أن حب الأوطان من صميم الإيمان، وأن الحنين إلى الأوطان من سنة النبى العدنان صلى الله عليه وسلم، الذى كان يحب وطنه مكة ويشتاق إليها ويناجيها قبيل هجرته الشريفة منها بقوله الذى رواه الترمذى عن عبد الله بن عدى عنه صلى الله عليه وسلم: "والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسى، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، وهكذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للانتماء الوطنى وحب الأوطان.

وقال المفتى: "إن قضية التكامل والترابط بين المنهج الروحى والانتماء الوطنى، من أهم القضايا التى يجب أن تكون على رأس أولويات مؤسساتنا الدينية والتعليمية، وأن تحظى بقدر كبير من الاهتمام والتعاون بيننا جميعًا، فتحقيق هذا التكامل لا شك من أهم الأسباب التى تقى شعوب العالم من شر التطرف والمادية والإرهاب، وبهذا المنهج التعليمى القويم الموروث الجامع بين القيم الروحية والوطنية، لم يكن بين المسلمين إرهابى واحد ينشر الرعب أو يهدد سلامة الشعوب والأوطان، وبهذا المنهج السمح انتشرت قيم الإسلام الروحية فى ربوع المعمورة، كما انتشر الإسلام بأخلاق وقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال الله تعالى عنه: "وإنك لعلى خلق عظيم"، وقال فيما رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".



ولفت النظر إلى أن هذا المنهج الإسلامى السمح قد أصبح متوارثًا جيلًا بعد جيل، ينشر به علماء الأمة قيم الحق والعدل والرحمة والجمال والإحسان بين الناس، وحملته مؤسساتنا الدينية والتعليمية العريقة مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كما حملت هذه المنهج أيضًا الجامعة المصرية الثقافية "نور مبارك" التى عملت طوال هذه السنوات عن طريق نخبة فريدة من العلماء والباحثين، على محاربة الأفكار المادية ومحاربة الأفكار الإرهابية المتطرفة، فحققت لدولة كازاخستان الشقيقة العديد من الإنجازات العلمية والثقافية والروحية التى هى محل فخر واعتزاز من شعب كازاخستان خاصة، ومن شعوب العالم الإسلامى بوجه عام.

واختتم المفتى كلمته بتوجيه الشكر إلى شعب كازاخستان الشقيق وإلى القائمين على جامعة نور مبارك وإلى المنظمين لهذا المؤتمر الدولى الهام، وإلى السادة المشاركين فيه، داعيًا الله تعالى العلى القدير أن يوفقهم إلى إثراء محاور هذا المؤتمر بالعديد من الأفكار والأبحاث القيمة، التى تشتد حاجتنا جميعًا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، من أجل نفع الشعب الكازاخى وشعوب العالم أجمع، الذى يتوق إلى الحب والسلام وإلى التعايش السلمى من أجل تحقيق الخير والرخاء والتنمية، ومن أجل الدفع بحركة المجتمعات والشعوب إلى ما فيه الخير لنا جميعًا.