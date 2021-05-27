وزير الأوقاف يشرح استخدامات الأداة «قد» بين اللغويين والنحاة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى فيديو، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن "قد" إذا دخلت قد على الفعل الماضى أفادت التحقيق والتأكيد والتحقق، كقله تعالى "قد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة"، مؤكدا أن الأداة إذا دخلت على الفعل المضارع، فلها تفصيل، إذ ربما تفيد التحقق أو التأكيد فى مواضع، وتفيد الاحتمال أو التقليل، فى مواضع أخرى.

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