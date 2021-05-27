أعضاء حماة الوطن يزورون مصابى فلسطين بمستشفى العريش العام

جدة - نرمين السيد - حرص أعضاء أمانة شمال سيناء بحزب حماة الوطن، على زيارة مصابى فلسطين داخل مستشفى العريش العام، وقدموا لهم الهدايا، وذلك ضمن مبادرة بعنوان "العرب إخوه"، حيث كان فى استقبالهم مدير المستشفى الدكتور أحمد منصور ونائبه أحمد عزمى ومدير مكتب خدمة المواطنين الحاج حجاج فايز الصعيدى.





وأوضح حزب حماة الوطن فى بيان صحفى، إن ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب. وقال هيثم رحمى أمين أمانة شمال سيناء بحزب حماة الوطن، إن المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليف من الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب بتقديم الدعم المعنوى لأشقائنا الفلسطينيين، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، فنحن أخوة وسنقف بجانبكم. وأضاف أن حزب حماة الوطن سيقدم كل ما يحتاجه المصابين داخل مستشفى العريش العام والمرافقين لهم وسيتم توفير كامل احتياجاتهم، كما سيتم توفير جميع احتياجات مستشفى العريش من مستلزمات طبية. والجدير بالذكر أنه سبق مشاركة الحزب، فى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة.

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