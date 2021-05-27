رئيس هيئة قناة السويس يكلف المحامى خالد أبو بكر بمتابعة ملف السفينة البنمية

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قرارا بانضمام المحامى الدولى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانونى والتفاوضى والإعلامى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.





جاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامى خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن. وأبدى المحامى الدولى، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحة مجلس الوزراء، ترحيبه بالمشاركة فى هذا العمل الوطنى متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتى تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.

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