الوطنية للتدريب:استقبال الدفعة الثالثة لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، السبت 22 مايو، التدريب الميدانى للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد العقيد أحمد منسى" فى 27 محافظة، ويستمر التدريب حتى 15 يوليو للعام الحالى، ويأتى التدريب الميدانى للمتدربين فى إطار حرص الأكاديمية على إكسابهم لمهارات العمل الميدانى، ويُنفذ التدريب بالتعاون المشترك بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.





وبدأ جميع المحافظين ونوابهم باستقبال المتدربين وتعريفهم بالمحافظات وبأهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، وتحديد خطة التدريب الخاصة بكل محافظة، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذى.

وأكد المحافظون، الدور المهم الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خصوصا مع تقديمها البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذى يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، بضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظون بأن جميع إمكانيات المحافظات ستكون جاهزة لمتدربى البرنامج خلال فترة التدريب؛ وذلك من أجل التطبيق العملى لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب التى تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

يُعد البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة من أهم البرامج القيادية فى مصر المُقدمة للتنفيذيين من كوادر الصف الثانى من العاملين بالمؤسسات الحكومية، إذ يسعى البرنامج إلى إكسابهم العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وتدريبهم على أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، بالإضافة إلى تعريفهم بالنظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسى والحكومى، كما يعمل على تأهيلهم لتوليهم المناصب القيادية فى المستقبل، وقد تم تخريج دفعتين من البرنامج، وتتدرب حاليًا الدفعة الثالثة بواقع 66 مُتدربا.

وأُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.