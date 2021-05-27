سفير الإمارات لوزير الزراعة: توجيهات من القيادة بتعميق العلاقات الاقتصادية

وأكد القصير، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والإمارات والتى شهدت تطورا كبيرا بفضل دعم القيادة السياسية فى البلدين.
وأضاف أنه بحث مع السفير الإماراتى دفع سبل التعاون فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى وأيضا الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات وانتاج الأمصال واللقاحات البيطرية أيضا التعاون فى مجال البحث العلمى والاستثمار والتصنيع الزراعى وخاصة النخيل والتمور.
واستعرض القصير، النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا فى مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بجودة وسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن صحة الإنسان تبدأ من جودة غذائه.
وأكد وزير الزراعة أيضا، أن مصر تمتلك أفضل المعامل المعتمدة دوليا فى فحص السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى أو النباتى وتحقق حاليا الاكتفاء الذاتى من الدواجن وتقوم بالتصدير للخارج بعد اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لـ30 منشأة مصرية أنها خالية من أنفلونزا الطيور.
من ناحيته أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير الإمارات بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأكد على توجيهات القيادة بتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما وعلى زيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر وخاصة فى المجال الزراعى.
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