الحكومة: الجدول المتداول لامتحانات الثانوية العامة «مزيف»

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جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى فور اعتماده بشكل رسمى، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكترونى "من هنا" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "من هنا".
وناشدت أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.
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