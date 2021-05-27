صور.. محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بإزالة أى معوقات

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، الذى عقده محافظ المنيا، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسى" ومؤسسة حياة كريمة.
ووجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظ المنيا، ونائب المحافظ، وكل الأجهزة التنفيذية المساهمة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوصيل كل الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على ارض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوى الى واقع ملموس.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، إذ ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات.
وأكد المحافظ أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها، مشددا على سرعة إنهاء الاعمال وإعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.
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