صور.. محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بإزالة أى معوقات

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، الذى عقده محافظ المنيا، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسى" ومؤسسة حياة كريمة.



ووجه نواب مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومحافظ المنيا، ونائب المحافظ، وكل الأجهزة التنفيذية المساهمة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوصيل كل الخدمات والمرافق بمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدين أن ما يتم من أعمال على ارض المحافظة يحول حلم المواطن المنياوى الى واقع ملموس.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية للدولة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، إذ ناقش المحافظ مع الجهات المعنية عددا من القطاعات بالمبادرة وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات.



وأكد المحافظ أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها، مشددا على سرعة إنهاء الاعمال وإعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.