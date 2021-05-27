مايا مرسى تهنئ هالة زايد لانتخابها رئيسة للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لانتخابها رئيسة للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامين، وبذلك تصبح مصر رئيسة للمكتب التنفيذى لدورتين على التوالى.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن فخرها وسعادتها بانتخاب الدكتورة هالة زايد لهذا المنصب الهام و المستحق لدورة جديدة مما يؤكد ما حققته من نجاح ملموس خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين، ويعكس دور مصر المحورى والريادى فى الوطن العربى، مشيدة بجهود وزارة الصحة بقيادتها فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر وخاصة خلال أزمة تفشى جائحة كورونا، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح. يذكر أن انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رئيسة للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية جاء خلال ترأسها اجتماع المكتب التنفيذى لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب.

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