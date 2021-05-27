/632660/مايسة-عطوة-التعاون-الأمني-بين-مصر-وجيبوتي-يضمن-حماية-الملاحة-الدولية-داخل-مضيق-باب-المندب

اشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب،بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس ، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدة ان هذه الزيارة تعكس قوة وعُمق العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين ، كما انها تاتي في التوقيت الصحيح.

العلاقات بين مصر وجيبوتي

وأشارت النائبة مايسة عطوة، فى بيان لها، انه بالرغم من قوة العلاقات بين مصر وجيبوتي منذ قديم الازل، إلا ان زيارة الرئيس السيسي اليوم تعتبر هي الاولى والفريدة من نوعها منذ ان تولى حكم البلاد، لافته إلى انه ياتي ذلك في اطار حرص الرئيس على تعزيز التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري.

البوابة الجنوبية لمصر

واكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ان جيبوتي تعد بمثابة البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وتعتبر مصر بمثابة البوابة الشمالية، ولذلك فان التعاون الأمني بين الدولتين يضمن حماية الملاحة الدولية داخل مضيق باب المندب والذي تمثل دولة جيبوتي المدخل الغربي له.

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