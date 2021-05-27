/632661/ارتفاع-الحرارة-وشبورة-مائية-ننشر-درجات-الحرارة-اليوم-الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة. ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة. والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة. وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة. وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة. وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

طقس الخليج

فيما تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، بخصوص طقس اليوم حيث تسود الأمطار الرعدية ببعض مناطق المملكة العربية السعودية.

السعودية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.