قرار جمهوري.. اتفاق شراكة لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار جمهوري باتفاق شراكة لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

وفى عددها الصادر اليوم، نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 79 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية والموقع بتاريخ 27 ديسمبر2020.

السيسي في جيبوتي

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.