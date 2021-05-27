/632667/أخبار-النادي-الأهلي-اليوم-الخميس-قبل-موقعة-السوبر-الإفريقي

وصل طاقم تحكيم نهائي السوبر الإفريقي، بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال، إلى فندق الإقامة الذي يقيم به بعثتي الأهلي ونهضة بركان المغربي، حيث دخلت بعثة فريق الأهلي ونهضة بركان المغربي في فقاعة طبية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة من اللجنة المنظمة للبطولة، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث دخل جميع أطراف المباراة في فقاعة طبية، للحفاظ على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجرت بعثة الأهلي ونهضة بركان، مسحة طبية اليوم، استعدادا لنهائي السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموالفق 28 من مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ويسعى النادي الأهلي للفوز بالسوبر الإفريقي، ليحافظ على صدارته كأكثر نادي حصل على البطولة.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا، بمقر إقامة الفريق بالدوحة صباح اليوم، الخميس، استعداد لمبارة السوبر مع فريق نهضة بركان، واستقر مجلس إدارة النادي على إرتداء الفريق للزي التقلدي الذي يرتديه الفريق خلالل المباريات، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وحضر الإجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق، وفي المقابل ااستقر مسئولو نادي نهضة بركان، على إرتداء الطاقم الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويختتم الأهلي مساء اليوم استعداده لمبارة نهضة بركان في نهائي بطولة السوبر الإفريقي، ويعقد مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يشارك فيه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، وذلك للحديث عن استعدادات الفريق لخوض هذه المواجهة أمام نهضة بركان.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نهائي السوبر الإفريقي، عن طريق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك بثنائية عمرو السولية ومحمدج مجدي أفشة، بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي، بالفوز على قريق بيراميدز بعدف دون رد، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

فى حراسة المرمى محمد الشناوي وفي خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى

وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه وفي خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.