/632668/مراسم-استقبال-رسمية-للرئيس-السيسي-فور-وصوله-جيبوتي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

كما استقبل الرئيس عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

السيسي في جيبوتي

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.