مدبولي يصدر قرارًا بمنح الجنسية المصرية لمواطنين سوريين

/632670/مدبولي-يصدر-قرارا-بمنح-الجنسية-المصرية-لمواطنين-سوريين

ومنح رئيس الوزراء، الجنسية المصرية لكل من فائق محمد خالد الكسم، "سورى الجنسية" وفهد محمد خالد الكسم "سورى الجنسية".

قرارات جديدة من الحكومة

وعٌقد، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء رقم 145، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على 9 قرارات.

مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذي يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة، و1900 فتاة.

إلى جانب زيادة الانتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء.

عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الـ 100 جنيه، وكذا عملات قابلة للتداول بمناسبة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، تحمل شعار الاحتفالية المبهرة، وعنوانها باللغتين العربية والانجليزية، بهدف التوثيق لهذا الحدث الوطني البارز.