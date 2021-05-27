جدة - نرمين السيد - توفى الأستاذ أمير نصر عضو لجنة التاريخ القبطى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأستاذ التاريخ الكنسى بعدد من الكليات الإكليريكية، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.





ونعت الكنيسة القبطية الراحل، وقالت فى بيان لها: "الأستاذ أمير حاصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، القسم النهارى عام 1972 وليسانس التاريخ من كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1977". وتابعت: "هو من مواليد حى الظاهر بالقاهرة فى فبراير 1949 وتربى فى فصول مدارس الأحد بالظاهر والفجالة، خدم منذ شبابه المبكر فى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية كما خدم فى مجموعة الحياة الكنسية بأسقفية الشباب. وكلفه المتنيح البابا شنوده الثالث عام 1995 بتدريس مادة التاريخ بإكليريكية الأنبا رويس كما قام بالتدريس فى إكليريكيات المنوفية والأقصر والفيوم والنمسا، وعينه قداسة البابا تواضروس الثانى فى أبريل الماضى عضوًا فى لجنة التاريخ القبطى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة تنعى أمير نصر عضو لجنة التاريخ القبطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.