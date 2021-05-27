حملات بالجيزة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - تواصل أجهزة محافظة الجيزة نشاطاتها فى متابعة الشارع والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة بتطبيق القرارات وضبط المخالفين.





وشملت المجهودات رصد أجهزة حى شمال الجيزة 5 حالات مخالفة للإجراءات الاحترازية عبارة عن 3 مقاهى وسيبر ومطحن بن إذ تم غلق المنشأت على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أصحابها ومصادرة 60 كرسيا و55 شيشة وإيداعها مخازن الحى.

كما شن حى جنوب الجيزة حملة صباحية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، وقد تم المرور بشوارع "الجامعة ومراد وميدان الجيزة ورضوان ابن الطبيب وربيع الجيزى"، وقد تم رفع 70 حالة إشغال متنوعة، وقد تم غلق ورفع محتويات قاعه حفلات مغلقه بشارع النيل "الكشافة البحرية".



كما أسفرت حملة لإدارة الاشغالات بحى بولاق الدكرور والتى شملت شوارع "ناهيا، 6 أكتوبر، جمال عبدالناصر" عن مصادرة سيارة نقل بدون أوراق وتوك توك و6 أجهزة "ترولى فرن" و8 أنابيب كبيرة، وثلاجتين، و95 كرسيا، و10 قوالب شيشة، و4 استاندات، وميزانين كهرباء و81 قطعة مفروشات وملابس وكمبورسر هواء.

وبنطاق حى الدقى أسفرت الحملات عن غلق 4 حالات مخالفة عبارة عن مقهيين لتقديمها الشيشة، ومحلين تجاريين لتجاوزها مواعيد الغلق، مصادرة 16 شيشة، وتحرير 14 محضرا لعدم أرتداء الكمامة.

وخلال حملة مكبرة لمركز ومدينة الحوامدية تم غلق وتشميع محل تجارى بشارع جمال عبدالناصر وورشة ميكانيكا بشارع الكوثر، كما قامت لجان المتابعة بفض أحد الأفراح المقامة بأرض الجزيرة لمنع التجمعات، وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، و5 محاضر إشغال طريق ومصادرة 23 حالة إشغال متنوعة، بالاضافة إلى رفع 116 طن قمامة من خلال حملات النظافة.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية قام حى الوراق بشن عدد من الحملات والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر متنوع ومصادرة 10 كراس، وكمبروسر هواء وبراويطة وماكينة شفط زيت واستاند حديد وميزان كمبيوتر وميزان حساس.

و أزال مركز ومدينة العياط حالة بناء مخالف عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 90 م2 بعزبة ابو عوصة التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، كما تم إصلاح ورفع كفاءة لوحة الإنارة بعزبة فيشر بالمقاطفية واجراء أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة بقرية القطورى.

وأغلق مركز ومدينة البدرشين 3 حالات مخالفة عبارة عن مقهى ومحل تجارى وسنتر ومصادرة 10 شيش و25 حالة إشغالات متنوعة وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء كمامة، إلى جانب رفع 20 طن قمامة بنطاق القرى.