احتفالا بالذكرى 65 للعلاقات الدبلوماسية.. سفير الصين: مصر شريك يعتمد عليه

جدة - نرمين السيد - قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، اننا نحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، مضيفا أن هذة الفترة ربما تكون قصيرة فى التاريخ البشرى، لكنها شاهدة على علاقات متقدمة بين البلدين فى مختلف المجالات.





كما أشاد ليتشيانج بالدور الذى يلعبه الإعلام المصرى، والذى ساهم بشكل كبير بتوطيد العلاقات، مشيرا إلى دائما ما تشارك البلدين فى السراء والضراء وتكاتفوا من أجل بناء الوطن. وقال سفير الصين بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى السابع هذا العام والذى تم عقده اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفارة الصين بالقاهرة، أن تعاون البلدين منذ إقامة العلاقات صورة يحتذى بها فى التضامن والمنفعة المتبادلة، وأحرز التعاون العملى إنجازات كثيرة ومثمرة، حتى أصبحت الصين ومصر شريكا يعتمد عليه. ولفت إلى أن مصر هى أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، ودائما ما تكون المحطة الأولى للزيارات الإفريقية، كما أن أول مركز ثقافى صينى فى الشرق الأوسط تم افتتاحه بمصر، وهو ما يوضح مكانة مصر الهامة للصين.

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