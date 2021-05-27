محافظ الجيزة يفتتح مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة 

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد عدد 6 وحدات كومباكت ورفع كفائتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التى تعانى منها بعض المناطق بمدينة أبو النمرس.





وعقب الافتتاح، اطلع محافظ الجيزة على مكونات المشروع الذى تم تنفيذه على مساحة 3500 متر مربع لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه بتكلفة 15 مليون جنيه والتى تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3 لخدمة أهالى مدينة أبو النمرس بالكامل وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المشروع للإطلاع على غرف التشغيل وماخذ المحطة والمعامل، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة فى مشروعات مياة الشرب والتى ساهمت فى زيادة تقدر ب600 ألف م 3 يوميا للطاقة الإنتاجية خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إجمالى ما يتم إنتاجه يومي لخدمة المواطنين حوالى 2,8 مليون م3.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس والحوامدية، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومدير جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.